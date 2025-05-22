В Азербайджане внесены изменения в закон «О рекламе»
В Азербайджане расширен перечень носителей рекламы.
Как передает Day.Az, изменения в закон "О рекламе", утвержденный Президентом Ильхамом Алиевым, теперь включают в себя новые категории носителей рекламы.
К ним отнесены мобильные приложения (за исключением тех, которые принадлежат государственным органам и учреждениям), цифровые платформы, рекламные уведомления и СМС-сообщения. Также рекламой могут служить цифровые платформы, являющиеся информационными интернет-ресурсами, используемыми для распространения рекламной информации (кроме государственных информационных ресурсов).
В дополнение к этому, рекламной деятельностью на цифровых платформах могут заниматься как физические, так и юридические лица, являющиеся учредителями этих платформ.
Ранее мы разбирали, кому и как приносят пользу рекламные услуги на цифровом рынке.
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