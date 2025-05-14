Кому и как приносят пользу рекламные услуги на цифровом рынке?

Цифровой рынок Азербайджана, нисколько не отставая от зарубежных государств, с каждым днем расширяется. На протяжении лет этот рынок уверенно развивался и сегодня предоставляет действительно качественные услуги пользователям и рекламодателям. Однако, как и в любом деле, здесь тоже встречаются те, кто во имя прибыли отходит от основных принципов торговли. Уверен, что вы все становились свидетелями того, как рекламные материалы, используемые известными брендами, в некоторых случаях вовсе не вызывают положительных эмоций. Так, несмотря на то, что в других рекламных сферах эти процессы систематически регулируются, тенденция, которую мы наблюдаем на цифровом рынке, совсем не радует. Каждый день используется множество материалов, не соответствующих азербайджанскому языку, не несущих никакого лексического смысла, а в некоторых случаях и вовсе не написанных на родном языке. Разве рекламодатель, выводящий свой продукт на местный рынок, совсем не уважает своих покупателей? От озвучек в видеорекламе, созданных с помощью искусственного интеллекта, до дословных переводов, размещаемых в социальных сетях - всё это отражает реальность наших дней. Мы иногда даже не обращаем внимания на такие ставшие обычными явления, но забываем, что если так будет продолжаться, то через несколько лет новое поколение забудет даже написание и произношение на азербайджанском языке. Для создания содержательной рекламы требуются определённые средства, но рекламодатели стараются сэкономить на этих средствах. Однако "игры", к которым прибегают зарубежные компании, на этом не заканчиваются. Во многих случаях, чтобы избежать дополнительных расходов, вместо того чтобы поручить размещение рекламы азербайджанским специалистам, они предпочитают управлять этим напрямую из зарубежных стран. А откуда лица, находящиеся за тысячи километров от нашей страны, знают, чего хотят наши покупатели, наши традиции, язык и структуру рынка? Эта проблема, которая снаружи кажется простой, на самом деле имеет большое значение.

Давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны. Как студент, готовящийся к поступлению в университет и выбирающий факультет маркетинга, найдет себе работу через четыре года? Для кого будет создавать контент молодой человек, желающий создать интересный контент? Или как агентство, только что вышедшее на рынок и мечтающее о сотрудничестве с зарубежной компанией, будет выполнять заказы? Можно сказать, что спрос рождает предложение, рынок свободный, но, как видим, это вовсе не так просто. В некоторых случаях, из-за дешевизны и в некоторых случаях привлекательности рекламы, размещаемой через Грузию, Казахстан, Сингапур и другие страны, местному рынку невозможно конкурировать с зарубежными агентствами. А в ряде случаев зарубежные агентства, привлекающие крупные компании за счёт "платежей без НДС", наносят ещё один удар по нашей экономике. В таких случаях, несмотря на то, что они обращаются к местной потребительской аудитории и получают доход напрямую с азербайджанского рынка, компании уклоняются от налоговых платежей, которые являются источником вклада и поддержки нашей экономики. Таким образом, они совершают несправедливость как в отношении местных компаний, так и в отношении рынка и других налогоплательщиков.

Применение НДС к цифровым услугам направлено на обеспечение уплаты налогов с доходов, получаемых крупными компаниями от своих клиентов. Это правило установлено для обеспечения справедливости, предоставляя одинаковое отношение как к местным, так и к международным компаниям при продаже онлайн-услуг. Цель состоит в создании цифрового рынка, на котором каждый рекламодатель будет иметь равные права и поощряться к честной конкуренции.

В Азербайджане уже некоторое время ведутся обсуждения по созданию налоговой базы цифрового рынка. Следует отметить, что хотя до сих пор этот рынок не регулировался, предпринимаются шаги в этом направлении. Ожидается, что в ближайшие 1-2 года ситуация полностью изменится. Это включает в себя изменения как в антимонопольном законодательстве, так и в налоговом кодексе и законодательстве о цифровом пространстве.

Цифровые рекламодатели в России начали прошлый месяц с новой новостью: в соответствии с изменившимся законодательством, с 1 апреля 2025 года введён специальный сбор на доходы, полученные от интернет-рекламы. В мировом масштабе это не новая практика. В братской Турции также предусмотрен специальный налог в размере 7,5% на цифровые услуги. Применение налога к цифровым услугам осуществляется на протяжении многих лет также в США и во многих других европейских странах. Даже для азиатских стран эта практика является актуальной. В качестве примера можно привести Филиппины, которые в октябре прошлого года присоединились к растущему списку таких стран, как Индонезия, Малайзия, Таиланд, Сингапур и Япония. Так, на Филиппинах применяется 12% НДС на цифровые услуги. Мы также должны учитывать, что налоговое законодательство постоянно совершенствуется, и для цифровых услуг не существует универсальной глобальной ставки НДС. Цены различаются по странам и могут варьироваться в зависимости от типа предоставляемой услуги.

Применение НДС к цифровым услугам направлено на обеспечение уплаты налогов крупными компаниями в странах проживания их клиентов. Это правило установлено для обеспечения справедливости, предоставляя одинаковое отношение как к местным, так и к международным компаниям при продаже онлайн-услуг. Цель состоит в создании цифрового рынка, на котором каждый рекламодатель будет иметь равные права и поощряться к честной конкуренции.

В нашей стремительно меняющейся реальности, по мере постоянного развития мира цифрового маркетинга и его налоговых мандатов, очень важно быть на шаг впереди в вопросах правил НДС и уметь защитить свой бизнес от неожиданных налоговых обязательств. Поэтому соблюдение правил любого цифрового рынка и устранение несоответствий с законодательством должно стать частью бизнес-стратегии. Если вы предоставляете цифровые услуги своим клиентам через третьи стороны или платформы, вы должны быть уверены в том, что налоговые платежи в соответствии с законодательством страны, где вы находитесь, выполняются систематически. Поскольку во многих случаях сторона, предоставляющая услугу, выступает в качестве ответственного за учёт уплаченного клиентом НДС. Однако это не означает, что при уклонении от закона клиент не несёт никакой юридической и материальной ответственности. Мировая практика требует признания виновными обе стороны и применения соответствующих штрафов.

В Азербайджане уже некоторое время ведутся обсуждения по созданию налоговой базы цифрового рынка. Следует отметить, что хотя до сих пор этот рынок не регулировался, ожидается, что в этом направлении будут предприняты шаги. Поэтому изменения в законодательстве, которые произойдут в ближайшие годы, могут полностью изменить облик цифрового рынка. А самое главное - компании, которые в настоящее время уклоняются от уплаты налогов различными путями, почувствуют последствия этих изменений на себе. Так, если взглянуть на тенденции, складывающиеся на рынке, можно заметить, что некоторые известные бренды, несмотря на то, что непосредственно размещают рекламу в цифровом пространстве Азербайджана, осуществляют оплату этого размещения косвенными путями через Казахстан и Грузию. В таких случаях, несмотря на то, что их целевая аудитория находится на нашем местном рынке и они получают доход напрямую с азербайджанского рынка, компании уклоняются от налогов, которые являются источником вклада и поддержки нашей экономики. Таким образом, они совершают несправедливость как в отношении местных компаний, так и в отношении рынка и других налогоплательщиков. Мы надеемся, что в будущем для предотвращения таких случаев будут приняты решительные меры и нанесённый стране ущерб будет компенсирован соответствующими лицами.