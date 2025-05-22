Сборная Азербайджана выступит на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в чемпионате Европы по ката, который пройдет с 31 мая по 1 июня в Риге (Латвия).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в составе команды на татами выйдут четыре спортсмена. Они представят технику в нескольких направлениях.

В заявку вошли Исмаил Рзаев, Самир Исмайлов, Рафик Наджафов и Сеймур Меджидли.

В соревнованиях примут участие 332 дзюдоиста из 22-х стран.