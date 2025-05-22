https://news.day.az/sport/1754679.html Сборная Азербайджана выступит на чемпионате Европы Сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в чемпионате Европы по ката, который пройдет с 31 мая по 1 июня в Риге (Латвия). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в составе команды на татами выйдут четыре спортсмена. Они представят технику в нескольких направлениях.
Сборная Азербайджана выступит на чемпионате Европы
Сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в чемпионате Европы по ката, который пройдет с 31 мая по 1 июня в Риге (Латвия).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в составе команды на татами выйдут четыре спортсмена. Они представят технику в нескольких направлениях.
В заявку вошли Исмаил Рзаев, Самир Исмайлов, Рафик Наджафов и Сеймур Меджидли.
В соревнованиях примут участие 332 дзюдоиста из 22-х стран.
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