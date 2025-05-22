Автор: Лейла Таривердиева

Армянские СМИ выяснили подробности странного судебного разбирательства, проходящего с января в Высшем окружном суде Мюнхена. Узнали и очень обрадовались, так как давно для армянства не поступало ниоткуда хороших новостей.

В Мюнхене, оказывается, идет разбирательство по делам бывших депутатов ПАСЕ от Германии, которые якобы жили на "взятки" Азербайджана. Как обычно, все в тумане. Кто, что, зачем? Какие-то обрывки и домыслы. Самое удивительное, что хотя процесс продлен до конца года и до оглашения приговора еще очень далеко, в руки армянскому изданию было передано обвинительное заключение Главной прокуратуры Мюнхена по данному делу. Очень интересно, не правда ли? Похоже, мюнхенскому суду пора заводить дело против прокуратуры о фактах коррупции и продажи армянам судебных материалов. Ведь если жаждущим сенсации армянским СМИ приходится выскребать информацию из инсайдов, значит, процесс проходит полностью закрыто. И передача в руки кому попало обвинительного заключения до его оглашения - это серьезное нарушение.

Армянские медиа думают, что Европу ожидает настоящая сенсация. Ерунда. Во-первых, все стараются лоббировать свои интересы, и уж армянской ли стороне об этом не знать. На покупку лобби в международных и европейских организациях, в парламентах и правительствах стран мира армянство тратит миллиарды, и это ни для кого не секрет. Благодаря этим миллиардам преступления Армении и армян размываются, затираются, закрашиваются, выносятся за пределы повесток. И это преступление вдвойне, потому что армянство платит за ложь, а азербайджанской стороне приходится искать пути продвигать правду. Но армянская ложь слаще азербайджанской правды и, между прочим, намного больше стоит, потому что - ложь. И вообще, армянские СМИ напрасно облизываются. Азербайджанская сторона уже очень давно оставила попытки добиться правды где бы то ни было. Свою правду Азербайджан продвигает другими путями, недоступными армянству ни за какие деньги. Диаспора все еще продолжает бессмысленно финансировать массу ненасытных ртов в той же ПАСЕ, в Европарламенте, а толку никакого. Миллионы уходят в никуда, уходят уже по инерции, хотя совершенно ясно, что эпоха лоббинга завершается.

И вообще, мы и не думаем претендовать на пальму первенства в делах лоббирования. Это общеизвестный факт, что нам в этом деле за армянством никак не угнаться. Тут мы признаем преимущество соседей. Потому что армянство скупает голоса целыми парламентами. Правда, все бессмысленно. Ну, нет азербайджанской делегации в ПАСЕ - и что? Что это дало Армении? Да, диаспора бросила миллионы на подкуп сотни жадных европейцев, добилась нужного ей голосования. Ну и что? Это как-то отразилось на Армении или, может, как-то повредило Азербайджану? Траты же на покупку Европарламента вообще выброшены на ветер. Это структура Евросоюза, которая не воспринимается всерьез даже самими членами ЕС, а тем более ее резолюции совершенно бессмысленны для сторонних стран.

Интересный факт был оглашен в 2012 году, вызвав скандал в ПАСЕ. Тогда с места поднялся бывший вице-президент Парламентской Ассамблеи Горан Линдбланд и сделал заявление, в миг опозорившее Армению перед всем миром. "Армянская делегация пыталась меня подкупить", - заявил он. Линдбланд обвинил руководителя армянской делегации Давида Арутюняна в попытке подкупить его для того, чтобы он лоббировал интересы Еревана. Причем, сделал Линдбланд свое заявление не в кулуарах, а на заседании ПАСЕ, да еще и в присутствии самого главы армянской делегации.

Произошедшее ярко продемонстрировало, как "друзья Армении" на самом деле бывают "обеспокоены" ее проблемами. Беспокойство просто покупается.

Вот как у ряда зарубежных организаций, политиков, дипломатов, политологов и журналистов вдруг замолкает голос разума и совести и развивается лютая ненависть к Азербайджану. Вот так в парламентах различных стран мира принимаются законопроекты, признающие мифический "геноцид армян", "этнические чистки" в Карабахе и тому подобное.

В 2023 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OOCCRP) опубликовал результаты расследования, показавшего, что финансируемая армянином лоббистская группа, как минимум, с 2016 года занималась подкупом европейских политиков. В расследовании делается ссылка на секретную электронную переписку лоббиста Саргиса Мирзаханяна, который является медиа-советником/экспертом.

Судя по отправленным письмам, OOCCRP подчеркивает, что Мирзаханян сформировал группу аналитиков, журналистов и политтехнологов, которые продвигали определенные нарративы за рубежом. Команда армянского лоббиста платила ультраправым активистам за публикацию тех или иных статей в европейских медиа. На один из проектов, в частности, было выделено 68 000 евро. Как отмечается в расследовании, армянские лоббисты предлагали деньги дружественным европейским политикам в обмен на помощь в продвижении нужных инициатив. OCCRP и издания-партнеры IRPI, "Важные истории" и Profil выявили утечки электронных писем Мирзаханяна. Письма опубликовали хакеры в 2016-2017 годах.

В электронных письмах подробно описываются идеи отдельных проектов для Кипра, Латвии, Греции и даже ПАСЕ. Представители правых партий Италии и Австрии Паоло Тозатоиз и Йоханнес Хюбнер, согласно переписке, должны были получить 20 тысяч евро, так же для каждого из них были зарезервированы еще 15 тысяч евро. В одном из писем утечки Мирзаханян сообщает, что получил от неназванного европейского политика информацию "по ценнику". Тозатоиз и Хюбнер в итоге представили нужные Мизаханяну проекты в своих парламентах. Кроме того, в 2016 году организация Мирзаханяна работала с итальянским депутатом Стефано Вальдегамбери из регионального парламента Венето. "Получилась бомба! С точки зрения медийности - это, скорее всего, будет нашим самым громким инфовбросом!" - хвалил себя Мирзаханян в одном из писем.

В письмах приводится список имен европейских политиков и размеры их гонораров.

А еще стоит напомнить о сравнительно недавнем скандале с участием вице-президента Европарламента Евы Кайли и десятков других евродепутатов, которых лишили неприскосновенности. Этот скандал до сих пор не утихает. И что важно - Кайли и многие из участников скандала были активными армянскими лоббистами. Не задаром. Конечно.

В ноябре 2021 года 33 евродепутата, включая Еву Кайли, подписали петицию, обвиняющую Азербайджан в "агрессии". Вся эта компания состояла в группе дружбы с Арменией, тесно связанной с "Всеевропейской армянской федерацией за справедливость и демократию" - крупнейшей армянской организацией в Европе, финансируемой армянским миллиардером Каспаром Карапетяном. На эти деньги так называемая группа дружбы с Арменией финансировала лоббистов, фактически выдавая им "зарплату".

Каспар Карапетян является одним из финансистов антиазербайджанской сети Европы и главой армянской мафии Бельгии. Этот тип занимается контрабандой разноцветных бриллиантов и алмазов из конфликтующих регионов Африки в Европу. Помимо него группу дружбы с Арменией финансирует также Вартан Сирмакес, генеральный директор швейцарской часовой компании Franck Muller Group.

У армянства рыло в пуху, а следом тащится длинный шлейф скандалов и преступлений. Поэтому армянским СМИ лучше было бы с тревогой встречать каждую новость о высосанном из пальца "коррупционном скандале", который пытаются увязать с Азербайджаном. Потому что азербайджанской стороне всегда найдется, чем ответить.