В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о новых истериках Франка Швабе.

Day.Az представляет публикацию:

То ли у французского президента появляются сумасшедшие фанаты, то ли Макрон как вампир, бегает за политиками и кусает их - но в Европе появился еще один гиперактивный псих: Франк Швабе.

Да-да, все тот же Франк Швабе. Тот самый, который начинает свой день с попыток докопаться до Азербайджана, а заканчивает - планом по поиску антиазербайджанских тем на завтра. В общем, этот Швабе вдруг заявил, что Азербайджан ... объявил гибридную войну Германии.

Азербайджан. Германии. Войну. Гибридную. Да там уже после третьего слова надо санитаров ему вызывать. Взрослый человек на полном серьезе пытается представить Азербайджан в образе нового "гибридного монстра", подкрадывающегося к ФРГ с южного фланга НАТО. И это при том, что у Баку и Берлина - вполне себе позитивные, конструктивные и развивающиеся отношения.

Швабе стал вторым полоумным, который пытается обвинить Баку в "гибридных войнах". Первый - президент Франции Эммануэль Макрон. Эти два персонажа конечно, совсем разного калибра, но как минимум одна общая черта у них имеется: они просрали собственную политическую славу и постоянно ищут виновных в этом. Макрон, после беспорядков в своих заморских территориях, обвинил в ведении гибридной войны против Франции Азербайджан. Сейчас примерно этим же страдает Франк Швабе.

Конечно, Швабе - не первый и не последний политик, который решил сделать карьеру на антииностранной истерии. Но, глядя на его заявления, становится понятно: борьба с воображаемыми угрозами - это куда удобнее, чем разбираться с реальными проблемами собственной страны.

Ну а Азербайджан тем временем продолжит заниматься тем, что у него получается лучше всего: развивать свою экономику, участвовать в международных саммитах и, о ужас, дружить с Германией. Несмотря на попытки отдельных "политиков" испортить отношения с партнерами.