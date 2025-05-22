Infinix выпустила дешевый и мощный игровой смартфон

Infinix представила геймерский смартфон GT 30 Pro, который получит игровой дизайн, RGB-подсветку и ряд соответствующих функций. Об этом сообщает портал GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка оснащается 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, адаптивной частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. За производительность устройства отвечает чип MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, дополненный до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 3.1 объемом до 512 ГБ.

Охлаждение обеспечивается испарительной камерой с ИИ-датчиками, а версия Master Edition предлагает дополнительный магнитный кулер MagCharge Cooler с активным вентилятором и режимом Draco Mode для эффективного охлаждения во время игр.

Основная камера устройства с разрешением 108 Мп дополнена ультраширокоугольным объективом на 8 Мп, а селфи-камера получила датчик на 13 Мп. Аккумулятор смартфона на 5500 мАч поддерживает быструю зарядку на 45 Вт по проводу и беспроводную на 30 Вт.

Среди прочих особенностей отмечается наличие сенсорных триггеров GT Trigger на боковой грани, RGB-подсветки корпуса, ИИ-помощника Folax на базе DeepSeek R1, а также предустановленная оболочка XOS 15 на базе Android 15 с гарантированными обновлениями ОС и системы безопасности на протяжении двух и трех лет соответственно.

Infinix GT 30 Pro предлагается по цене от 1299 малазийских рупий.