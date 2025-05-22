https://news.day.az/world/1754806.html Рубио отреагировал на расправу над израильскими дипломатами Власти США найдут и привлекут к отвественности виновных в расправе над двумя израильскими дипломатами. Как передает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит официальный русскоязычный Telegram-аккаунт Госдепартамента США.
Рубио отреагировал на расправу над израильскими дипломатами
Власти США найдут и привлекут к отвественности виновных в расправе над двумя израильскими дипломатами.
Как передает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит официальный русскоязычный Telegram-аккаунт Госдепартамента США.
"Это был наглый акт трусливого, антисемитского насилия", - отреагировал дипломат, выразив соболезнование близким погибших.
Ранее мы сообщали, что США сосредоточены на установлении мира между Азербайджаном и Арменией.
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