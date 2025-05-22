Рубио отреагировал на расправу над израильскими дипломатами

Власти США найдут и привлекут к отвественности виновных в расправе над двумя израильскими дипломатами.

Как передает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит официальный русскоязычный Telegram-аккаунт Госдепартамента США.

"Это был наглый акт трусливого, антисемитского насилия", - отреагировал дипломат, выразив соболезнование близким погибших.

Ранее мы сообщали, что США сосредоточены на установлении мира между Азербайджаном и Арменией.