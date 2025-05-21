США сосредоточены на установлении мира между Азербайджаном и Арменией

Основное внимание США было направлено на установление мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате.

"Что касается Азербайджана, то наше основное внимание было направлено на установление мира между Азербайджаном и Арменией", - отметил он.