https://news.day.az/politics/1754587.html США сосредоточены на установлении мира между Азербайджаном и Арменией Основное внимание США было направлено на установление мира между Азербайджаном и Арменией. Как сообщает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате. "Что касается Азербайджана, то наше основное внимание было направлено на установление мира между Азербайджаном и Арменией", - отметил он.
США сосредоточены на установлении мира между Азербайджаном и Арменией
Основное внимание США было направлено на установление мира между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате.
"Что касается Азербайджана, то наше основное внимание было направлено на установление мира между Азербайджаном и Арменией", - отметил он.
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