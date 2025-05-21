https://news.day.az/politics/1754587.html

США сосредоточены на установлении мира между Азербайджаном и Арменией

Основное внимание США было направлено на установление мира между Азербайджаном и Арменией. Как сообщает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате. "Что касается Азербайджана, то наше основное внимание было направлено на установление мира между Азербайджаном и Арменией", - отметил он.