https://news.day.az/society/1754610.html Газ временно отключат в одном из поселков Баку 22 мая с 10:00 утра в поселке Зиря в Хазарском районе Баку временно будет приостановлена подача газа. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил "Азеригаз". По информации ведомства, причина отключения - проведение испытаний на герметичность газопровода, расположенного на территории Зиря.
Газ временно отключат в одном из поселков Баку
22 мая с 10:00 утра в поселке Зиря в Хазарском районе Баку временно будет приостановлена подача газа.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил "Азеригаз".
По информации ведомства, причина отключения - проведение испытаний на герметичность газопровода, расположенного на территории Зиря. На время проведения работ в поселке ожидается перерыв в газоснабжении.
Представители компании призвали жителей сохранять спокойствие и заверили, что газоснабжение будет восстановлено сразу после завершения технических работ.
Ранее сообщалось, что ряд поселков Сумгайыта осталась без газоснабжения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре