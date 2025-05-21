Газ временно отключат в одном из поселков Баку

22 мая с 10:00 утра в поселке Зиря в Хазарском районе Баку временно будет приостановлена подача газа.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил "Азеригаз".

По информации ведомства, причина отключения - проведение испытаний на герметичность газопровода, расположенного на территории Зиря. На время проведения работ в поселке ожидается перерыв в газоснабжении.

Представители компании призвали жителей сохранять спокойствие и заверили, что газоснабжение будет восстановлено сразу после завершения технических работ.

Ранее сообщалось, что ряд поселков Сумгайыта осталась без газоснабжения.