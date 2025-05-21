https://news.day.az/society/1754411.html Ряд поселков Сумгайыта осталась без газоснабжения С утра 21 мая жители сразу нескольких районов Сумгайыта остались без газа из-за ремонтных работ. Как сообщили Day.Az в производственном объединении "Азеригаз", с 10:20 газоснабжение было приостановлено в связи с проведением ремонтных работ на узле учета и регулирования давления в поселке Гурд дереси.
Ряд поселков Сумгайыта осталась без газоснабжения
С утра 21 мая жители сразу нескольких районов Сумгайыта остались без газа из-за ремонтных работ.
Как сообщили Day.Az в производственном объединении "Азеригаз", с 10:20 газоснабжение было приостановлено в связи с проведением ремонтных работ на узле учета и регулирования давления в поселке Гурд дереси.
В результате временные перебои с подачей газа возникли в поселках Гурд дереси, Тезе-Джорат, части Кохне Джората, а также в 13-м и 16-м микрорайонах.
Ранее сообщалось, что жители некоторых улиц Сабунчинского района остались без газа.
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