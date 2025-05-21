Ряд поселков Сумгайыта осталась без газоснабжения

С утра 21 мая жители сразу нескольких районов Сумгайыта остались без газа из-за ремонтных работ.

Как сообщили Day.Az в производственном объединении "Азеригаз", с 10:20 газоснабжение было приостановлено в связи с проведением ремонтных работ на узле учета и регулирования давления в поселке Гурд дереси.

В результате временные перебои с подачей газа возникли в поселках Гурд дереси, Тезе-Джорат, части Кохне Джората, а также в 13-м и 16-м микрорайонах.

Ранее сообщалось, что жители некоторых улиц Сабунчинского района остались без газа.