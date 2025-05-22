Дорожная полиция обратилась к родителям

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к родителям с настоятельным призывом проявлять особую ответственность и внимательность в вопросах обеспечения безопасности детей на дорогах.

Как сообщает Day.Az, в распространённом заявлении ведомства подчёркивается: бесконтрольное поведение детей на проезжей части и недостаточная осторожность способны привести к тяжёлым и непоправимым последствиям.

"Родители должны ясно понимать: выпускать ребёнка на улицу, не объяснив ему базовых правил дорожного движения и не научив его распознавать опасные ситуации - это серьёзная угроза его жизни.

Гарантия безопасности - не только в светофорах и знаках, но и в участии родителей.

Не ограничивайтесь теорией - выходите с ребёнком на улицу, показывайте личный пример, сделайте знание правил дорожного движения частью ежедневного опыта", - говорится в обращении.

Ранее мы сообщали, что в Баку будет полностью перекрыта одна из улиц.