https://news.day.az/society/1752933.html Вниманию водителей! - На этой улице полностью ограничат движение В Баку будет полностью перекрыта одна из улиц. Как передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, с 00:00 17 мая будет полностью прекращено движение транспорта на участке улицы Ильгара Абдуллаева -от пересечения с автодорогой Масазыр-Новханы до отделения полиции поселка Сарай.
Вниманию водителей! - На этой улице полностью ограничат движение
В Баку будет полностью перекрыта одна из улиц.
Как передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, с 00:00 17 мая будет полностью прекращено движение транспорта на участке улицы Ильгара Абдуллаева - от пересечения с автодорогой Масазыр-Новханы до отделения полиции поселка Сарай.
Причиной ограничения является строительство въезда в тоннель на 16-м километре автомобильной трассы Пиршаги - Хырдалан - Новханы - М4. Дорожное движение на этом участке будет закрыто до завершения строительных работ.
Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными маршрутами.
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