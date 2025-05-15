Вниманию водителей!

- На этой улице полностью ограничат движение

В Баку будет полностью перекрыта одна из улиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, с 00:00 17 мая будет полностью прекращено движение транспорта на участке улицы Ильгара Абдуллаева - от пересечения с автодорогой Масазыр-Новханы до отделения полиции поселка Сарай.

Причиной ограничения является строительство въезда в тоннель на 16-м километре автомобильной трассы Пиршаги - Хырдалан - Новханы - М4. Дорожное движение на этом участке будет закрыто до завершения строительных работ.

Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными маршрутами.