Стартовал электронный прием заявок для учителей

Желающие работать в государственных школах в новом учебном году уже могут подать документы - прием заявлений на конкурс для учителей на 2025-2026 учебный год стартовал в электронном формате.

Как сообщает Day.Az, регистрация на участие в конкурсе продлится до 29 мая до 11:00.

Кандидаты, планирующие подать заявку, должны предварительно получить "Digital Login", после чего пройти регистрацию на официальном сайте конкурса - www.miq.edu.az.

Для получения более подробной информации участники могут ознакомиться с разделом "вопрос-ответ" по ссылке: https://miq.edu.az/faq.

Ранее было названо число детей уже зачисленных в первый класс.