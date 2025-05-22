На Абшероне автомобиль влетел в магазин - ВИДЕО
Сегодня в поселке Сарай Абшеронского района произошло необычное дорожно-транспортное происшествие, обошедшееся без пострадавших, но с серьезными последствиями.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, водитель автомобиля марки Kia Rio не справился с управлением и въехал в магазин, расположенный на первом этаже жилого здания.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Однако, как отмечается, как автомобилю, так и магазину был нанесен значительный материальный ущерб.
По информации Sumqayit24, причиной аварии стала ошибка водителя - она перепутала педаль газа с тормозом, что привело к потере контроля.
Ранее Mercedes столкнулся с грузовиком на дороге Баку-Губа.
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