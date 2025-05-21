Инфантино поздравил "Карабах" с чемпионством

Президент ФИФА Джанни Инфантино направил официальное письмо главе Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшану Наджафу, в котором поздравил футбольный клуб "Карабах" с завоеванием чемпионского титула в сезоне 2024/2025 Азербайджанской Премьер-лиги.

Как сообщает Day.Az, Инфантино подчеркнул, что рад возможности поздравить агдамский клуб с этим значимым достижением и выразил благодарность АФФА:

"Упорные усилия, которые команда прикладывала на протяжении всего сезона, принесли заслуженный результат - важный титул. Поздравляю весь коллектив клуба с этим выдающимся успехом. Уважаемый президент, хочу поблагодарить вас и Ассоциацию за преданную работу, поддержку и вклад в развитие футбола в вашей стране. С нетерпением жду новой встречи с Вами".

Отметим, что для "Карабаха" это уже 12-й титул чемпиона Азербайджана.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия может принять 64 сборные на ЧМ-2034.