Глобальный блэкаут

ИИ установил 27 апреля 2027 года как дату предполагаемого глобального отключения электроэнергии, которое затронет сразу несколько континентов.

Как сообщает Day.Az, информация быстро распространилась и породила теории заговора, страхи и шутки.

Но откуда взялось это предсказание?

Эксперты отмечают, что электрические системы взаимосвязаны и определенные уязвимости действительно существуют. Но наиболее вероятным сценарием энергетического кризиса считается зональный коллапс, а не полная и синхронизированная темнота.

Ранее произошел блэкаут в крупных городах Северной Македонии.