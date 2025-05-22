https://news.day.az/unusual/1754634.html Глобальный блэкаут - ИИ назвал дату следующего отключения электроэнергии ИИ установил 27 апреля 2027 года как дату предполагаемого глобального отключения электроэнергии, которое затронет сразу несколько континентов. Как сообщает Day.Az, информация быстро распространилась и породила теории заговора, страхи и шутки. Но откуда взялось это предсказание?
Глобальный блэкаут - ИИ назвал дату следующего отключения электроэнергии
ИИ установил 27 апреля 2027 года как дату предполагаемого глобального отключения электроэнергии, которое затронет сразу несколько континентов.
Как сообщает Day.Az, информация быстро распространилась и породила теории заговора, страхи и шутки.
Но откуда взялось это предсказание?
Эксперты отмечают, что электрические системы взаимосвязаны и определенные уязвимости действительно существуют. Но наиболее вероятным сценарием энергетического кризиса считается зональный коллапс, а не полная и синхронизированная темнота.
Ранее произошел блэкаут в крупных городах Северной Македонии.
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