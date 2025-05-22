Азербайджан и ИБР обсудили диверсификацию партнерства

Обсуждена диверсификация партнерства между Азербайджаном и Исламским банком развития.

Об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте X, передает Day.Az.

"Было приятно встретиться с председателем Группы Исламского банка развития Мухаммедом Сулейманом Аль-Джассером. Были отмечены успешные результаты совместной деятельности банка с нашей страной. Мы обсудили диверсификацию партнерства, реализацию проектов, связанных с построением устойчивой инфраструктурной сети, а также инициатив, направленных на развитие региона", - отмечается в публикации.

Ранее мы сообщали, что Азербайджан провел переговоры с Фондом ОПЕК по совместным инфраструктурным проектам.