Азербайджан и ИБР обсудили диверсификацию партнерства - ФОТО
Обсуждена диверсификация партнерства между Азербайджаном и Исламским банком развития.
Об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте X, передает Day.Az.
"Было приятно встретиться с председателем Группы Исламского банка развития Мухаммедом Сулейманом Аль-Джассером. Были отмечены успешные результаты совместной деятельности банка с нашей страной. Мы обсудили диверсификацию партнерства, реализацию проектов, связанных с построением устойчивой инфраструктурной сети, а также инициатив, направленных на развитие региона", - отмечается в публикации.
Ранее мы сообщали, что Азербайджан провел переговоры с Фондом ОПЕК по совместным инфраструктурным проектам.
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