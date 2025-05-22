https://news.day.az/economy/1754819.html Азербайджан провел переговоры с Фондом ОПЕК по совместным инфраструктурным проектам Обсуждены возможности совместной деятельности Азербайджана и Фонда ОПЕК в рамках инфраструктурных проектов. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети Х.
Азербайджан провел переговоры с Фондом ОПЕК по совместным инфраструктурным проектам
Обсуждены возможности совместной деятельности Азербайджана и Фонда ОПЕК в рамках инфраструктурных проектов.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети Х.
"Состоялась встреча с президентом Международного фонда развития ОПЕК Абдулхамидом Альхалифой в рамках ежегодного собрания Группы Исламского банка развития. Было обсуждено устойчивое развитие, эффективное использование ресурсов и другие повседневные вопросы. Мы оценили возможности совместной деятельности в рамках инфраструктурных проектов", - отмечается в публикации министра.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре