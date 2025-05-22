Раскрыт секрет любви экс-спецпредставителя ЕС к Армении

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Бывший спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар на днях побывал в Ереване для участия в совещании послов стран ЕС в Восточной Европе и Центральной Азии. Прошелся по городу, вспомнил старые-добрые времена, заглянул в магазины. Из винного магазина он вышел с покупками и попал на камеру журналистов. Сегодня этот любитель армянского бренди, который в Армении упорно продолжают называть коньяком, работает послом в Узбекистане. Там ему, конечно, не так весело, как было в пору спецпредставительства по Южному Кавказу.

Как иронизируют блогеры, ну вот и открылась тайна особой симпатии этого евродипломата к Армении. Плоды коньячной дипломатии налицо. Видно, за годы работы с Ереваном он так привык к армянскому "коньяку", что старается использовать любую возможность прикупить пару бутылочек. Хотя, по оценкам специалистов, аналогичные напитки Узбекистана порой не отстают в качестве, а чаще всего превосходят своих конкурентов из Армении, которые в последнее время стали под видом известного напитка гнать дешевую бормотуху вместо изысканного бренди.

Вспомним, какие чудеса творил с господином Клааром армянский "коньяк". Представляя европейскую дипломатию, он в упор не видел истинной сути происходящих в регионе событий, упорно поддерживал оккупанта и всячески осуждал жертву оккупации. После освободительной 44-дневной войны этот деятель продолжил поддерживать Армению и осуждать Азербайджан. То есть для него Ереван является правым при любом раскладе. Наша же страна и в период армянской оккупации, и после восстановления территориальной целостности заслуживала только критики, давления и даже откровенных угроз санкциями и прочим.

Под конец своего председательства навеянные армянским бренди глюки стали посещать господина Кллара еще чаще. В прощальном интервью армянским СМИ Клаар заявил, что возвращение армян в Карабах и возвращение азербайджанцев в Армению для него "совершенно разные вопросы, которые нельзя смешивать". "Первый - это содействие возвращению карабахских армян в свои исконные дома, что является обязательством Азербайджана. Второй - это вопрос армян, которые раньше жили в других частях Азербайджана, в том числе в Баку, или азербайджанцев, которые раньше жили в Армении. Естественно, они также должны иметь возможность посещать места, где жили они или их семьи, или даже возвращаться туда, если они того пожелают, и это также должно быть следствием нормализации, но это совершенно другой вопрос, нежели конкретный вопрос карабахских армян".

Эх, Тойво, Тойво... Семь лет проработать в регионе, но так ничего о нем не понять. Такое еще суметь нужно. Мда уж, видимо, следовало поменьше ходить в Ереване по винным бутикам.