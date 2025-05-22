Азербайджан и ИБР обсудили проекты по устойчивой инфраструктуре

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров принял участие в мероприятиях в рамках ежегодного собрания Группы Исламского банка развития (ИБР) в Алжире и провел ряд встреч.

Как сообщили Trend в министерстве экономики, в рамках ежегодного собрания Группы Исламского банка развития в Алжире состоялась пленарная сессия Совета директоров, были организованы ежегодные собрания структур, входящих в группу ИБР, представлена информация о плане устойчивого развития стран-членов на 2026-2035 годы. План охватывает такие области, как эффективная инфраструктура, развитие человеческого капитала и частного сектора, продовольственная и водная безопасность, а также интеграция торговли.

В рамках ежегодного собрания Группы ИБР состоялся "круглый стол" Совета директоров Группы ИБР. Выступая на мероприятии, министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул проводимые в Азербайджане меры по диверсификации экономики, стратегическую позицию нашей страны как транзитного хаба. Состоялся обмен мнениями о проактивном регулировании в бизнес-среде стран-членов, устойчивом развитии региональной торговли, была отмечена важность усиления совместной деятельности.

На встрече министра с президентом Группы ИБР Мухаммедом Сулейманом Аль-Джассером было подчеркнуто, что наша страна придает большое значение сотрудничеству с институтами, входящими в Группу ИБР. Были отмечены проводимые в Азербайджане реформы, развитие частного сектора, успешные результаты совместной деятельности с банком. Стороны обсудили диверсификацию сотрудничества, реализацию проектов, связанных с устойчивой инфраструктурой, и инициативы, направленные на развитие региона.

На встрече с министром планирования и международного сотрудничества Республики Гвинея Исмаэлем Набе в рамках ежегодного собрания была представлена информация о благоприятном бизнес- и инвестиционном климате в Азербайджане. Было подчеркнуто, что в результате макроэкономической стабильности, проводимых устойчивых экономических реформ растут ненефтяная экономика и экспорт нашей страны. Стороны оценили перспективы сотрудничества стран в сферах торговли, инвестиций, инфраструктуры, энергетики, рационального использования природных ресурсов, обмена знаниями и опытом.