Азербайджан примет следующее Ежегодное заседание IsDB

Следующее Ежегодное заседание Группы Исламского банка развития (IsDB) пройдет в Азербайджане в 2026 году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

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