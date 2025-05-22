https://news.day.az/economy/1754791.html Азербайджан примет следующее Ежегодное заседание IsDB - ФОТО Следующее Ежегодное заседание Группы Исламского банка развития (IsDB) пройдет в Азербайджане в 2026 году. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров. Новость обновляется
Азербайджан примет следующее Ежегодное заседание IsDB - ФОТО
Следующее Ежегодное заседание Группы Исламского банка развития (IsDB) пройдет в Азербайджане в 2026 году.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Новость обновляется
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