https://news.day.az/economy/1754791.html

Азербайджан примет следующее Ежегодное заседание IsDB - ФОТО

Следующее Ежегодное заседание Группы Исламского банка развития (IsDB) пройдет в Азербайджане в 2026 году. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров. Новость обновляется