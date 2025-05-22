В Германии заговорили о запрете АдГ

Необходимо изучить возможность запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), так как такая мера может быть оправданной при наличии веских оснований.

Как передает Day.Az, об этом заявила министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

"Мы должны очень серьезно отнестись к этой партии как к потенциальной угрозе нашей демократии. Это включает в себя в обязательном порядке рассмотрение возможности запрета партии", - сказала она.

Ранее мы сообщали, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что собирается снова поговорить с президентом США Дональдом Трампом в преддверии телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.