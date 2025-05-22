Казахстан и Азербайджан углубляют сотрудничество в рамках ОТГ

Развитие Транскаспийского коридора не только углубляет экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном, но и способствует созданию надежной архитектуры коллективной устойчивости в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend по итогам неформального саммита организации сказал казахстанский политолог Нурболат Нышанбаев.

"Казахстан и Азербайджан как прикаспийские государства с тесными логистическими и инфраструктурными связями имеют все предпосылки для разработки совместных механизмов реагирования на чрезвычайные ситуации. Развитие Транскаспийского коридора позволяет не только углублять экономическое сотрудничество двух стран, но и выстраивать надежную архитектуру коллективной устойчивости в рамках ОТГ", - отметил он.

По его словам, саммит ОТГ в Будапеште приобрел ключевое значение для дальнейшего укрепления связей между тюркскими государствами и расширения их геополитического влияния. Для Казахстана важнейшими приоритетами остаются укрепление экономических связей, развитие транспортно-логистических маршрутов и продвижение общей тюркской идентичности. "В ходе саммита особое внимание было уделено вопросам устойчивого развития, финансового регулирования и экологии", - добавил Нышанбаев.

Эксперт также подчеркнул значимость сотрудничества Казахстана и Азербайджана в рамках ОТГ.

"Казахстан и Азербайджан уже выстраивают прочную кооперацию в сферах логистики, торговли, цифровых технологий и образования, что создает устойчивую основу для институционального взаимодействия внутри ОТГ. Их согласованные действия придают организации реальный политический и экономический вес, превращая ее из культурного объединения в полноценного регионального актора с растущим международным авторитетом", - сказал в завершение Нышанбаев.

Напомним, что 21 мая в столице Венгрии Будапеште состоялся неформальный саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ). По итогам заседания была подписана Будапештская декларация.