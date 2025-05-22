В США вновь испытали баллистическую ракету Minuteman III

США провели очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Коммерсантъ", ракету запустили в 00:01 по тихоокеанскому времени (11:01 по бакинскому времени) с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Перед пуском Minuteman III оснастили боеголовкой Mark-21 High Fidelity De-Entry.

Боеголовка ракеты смогла преодолеть расстояние в 4,2 тыс. миль (6,7 тыс. км), долетев до атолла Кваджалейн в Республике Маршалловы Острова. Там расположен испытательный полигон противоракетной обороны имени Рональда Рейгана. Все данные, полученные в ходе испытания, используют для оценки дальнейшего развития стратегических сил США.

В пресс-службе базы Ванденберг уточнили, что пуск не зависит от международной обстановки. "Этот испытательный запуск МБР подчеркивает силу ядерного сдерживания страны и готовность МБР-звена триады. Эта мощная защита поддерживается преданными своему делу летчиками - ракетчиками, защитниками, операторами вертолетов и командами",- прокомментировал генерал Томас Бюссьер, управляющий Командованием глобальных ударов ВВС США (AFGSC).

Планируется, что позднее Minuteman III заменит LG-35A Sentinel. До этого США будут поддерживать боеготовность ракеты и использовать ее в качестве эффективного средства сдерживания.

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