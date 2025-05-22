https://news.day.az/world/1754718.html Мощное извержение вулкана Сакурадзима в Японии - ВИДЕО В Японии началось извержение самого активного вулкана страны - Сакурадзима. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На кадрах видно, как мощный столб пепла поднимается в небо. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее в Индонезии произошло извержение вулкана.
Мощное извержение вулкана Сакурадзима в Японии - ВИДЕО
В Японии началось извержение самого активного вулкана страны - Сакурадзима.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На кадрах видно, как мощный столб пепла поднимается в небо.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее в Индонезии произошло извержение вулкана.
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