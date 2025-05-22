Мощное извержение вулкана Сакурадзима в Японии

В Японии началось извержение самого активного вулкана страны - Сакурадзима.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах видно, как мощный столб пепла поднимается в небо.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее в Индонезии произошло извержение вулкана.