В Азербайджане готовят изменения в системе налогообложения для бизнеса

В Азербайджане ведется интенсивная работа по облегчению подачи деклараций налогоплательщиками, работающими в упрощенном режиме налогообложения.

Как передает Day.Az, об этом говорилось на очередном заседании рабочей группы "Налогообложение и отчетность" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам, возглавляемой Государственной налоговой службой при министерстве экономики.

Отмечено, что в заседании приняли участие представители Государственной налоговой службы, министерства финансов, Центрального банка, Государственного статистического комитета, Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, Палаты аудиторов, а также консалтинговых компаний, предприниматели, входящие в рабочую группу.

Руководитель рабочей группы "Налогообложение и отчетность", заместитель начальника Государственной налоговой службы Илькин Велиев проинформировал о вопросах повестки дня заседания. На заседании была представлена информация о работе, проделанной в течение 1 квартала в рамках дорожной карты на 2025 год по реализации улучшений и коммуникаций в соответствующей области, связанных с индикатором "налогообложение", а также на последующий период. Было отмечено, что за прошедший период для налогоплательщиков был запущен ряд новых услуг.

Начальник Главного управления Службы налогового омбудсмена при ГНС Ариф Гулиев проинформировал членов рабочей группы о деятельности возглавляемой им структуры, обратив внимание на исследования, проведенные за прошедший период, и основные принципы деятельности службы омбудсмена.

На заседании члены рабочей группы и представители консалтинговых компаний задали интересующие их вопросы.

Также обсуждались работы, обусловленные целями дорожной карты на 2025 год. Соответствующим структурам Государственной налоговой службы были даны поручения по ускорению работы по выполнению поставленных целей в рамках дорожной карты.

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