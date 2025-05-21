Лавров посадил на место армянскую журналистку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване жестко ответил на вопрос одной из армянских корреспондентов.

Как сообщает Day.Az, корреспондент обвинила Азербайджан в "агрессии против Армении" в 2022 году и выразила недоумение, почему Россия якобы не выполнила свои обязательства в рамках ОДКБ.

Сергей Лавров, не поддавшись на провокацию, подчеркнул, что Москва действовала в рамках обязательств/

"Я не знаю, что вы называете соответствующей реакцией. Реакция, которая отвечала нашим обязательствам перед Арменией в рамках ОДКБ последовала, незамедлительно, передовая группа, миссия по ознакомлению с ситуацией, когда "fact-finding" ОДКБ во главе с Генсеком отправилась на место, представила оперативно доклад с конкретными практическими предложениями о том, чтобы направить миссию наблюдателей ОДКБ для стабилизации обстановки там", - сказал он.

Тем самым глава российского МИД расставил все точки над "i", напомнив, что Москва действовала строго в рамках договоров и не поддается одностороннему давлению, даже если оно исходит от союзников.

Ранее Мирзоян заврался в присутствии Лаврова.