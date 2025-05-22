В Тиране прошли мероприятия в честь Дня Независимости Азербайджана и мугама

20 мая по случаю Дня Независимости Азербайджана в столице Албании Тиране при поддержке посольства Азербайджанской Республики в этой стране и Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО было организовано мероприятие.

Как сообщает Trend, целью мероприятия также была пропаганда азербайджанского мугама, который с 2008 года включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. По этому случаю состоялся концерт ансамбля мугама "Карабах" под руководством народного артиста, известного ханенде Мансума Ибрагимова и официальный прием.

В мероприятии приняли участие представители правительства и парламента Албании, представители дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в стране, а также представители бизнеса, культуры, мозговых центров и средств массовой информации.

С целью популяризации азербайджанской культуры, в частности, искусства мугама, среди широкой общественности, в рамках сотрудничества с мэрией Тираны, в день открытия международного музыкального фестиваля, который продлится с 21 по 31 мая, в центре города под открытым небом был организован концерт ансамбля "Карабах". Оба мероприятия вызвали большой интерес и признательность у зрителей и способствовали продвижению богатого музыкального наследия Азербайджана.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошёл концерт, посвящённый 150-летию со дня рождения великого французского композитора Мориса Равеля.