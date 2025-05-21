В Баку упрощают платную парковку

В Баку внедряют новую систему нумерации платных парковок, чтобы сделать их использование более удобным и доступным для водителей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), теперь каждая парковочная зона будет обозначаться единым номером - это позволит проще находить нужное место и оплачивать парковку без путаницы.

По новой схеме участки улиц, расположенные в пределах одного перекрестка, объединяются под одним парковочным номером. Такая практика уже применяется во многих частях Баку и показывает положительные результаты. Благодаря изменениям число парковочных пунктов сократилось с 2400 до 690.

Как отметили в AYNA, это решение упрощает навигацию, уменьшает количество ошибок при оплате и делает систему платной парковки в городе более прозрачной и эффективной.

Ранее сообщалось, что в Баку созданы сотни парковок для велосипедов и скутеров.