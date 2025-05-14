В Баку созданы сотни парковок для велосипедов и скутеров

В Баку установлено 484 парковочных пункта для средств микромобильности.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, в рамках 8-й Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) совместно с представительством ООН в Азербайджане организовало просветительские мероприятия. Местом проведения первого подобного мероприятия был выбран проспект Гусейна Джавида, недалеко от станции метро "Эльмляр Академиясы". Этот район является одним из основных мест, где интенсивно перемещаются студенты и пользователи транспортных средств микромобильности.

Сообщается, что ежегодно 1,3 миллиона человек во всем мире погибают в результате дорожно-транспортных происшествий. Большая часть этих аварий происходит с участием пешеходов и велосипедистов. Пешеходам и пользователям транспортных средств микромобильности была предоставлена информация о недавно проложенной полосе микромобильности на этой территории и ее важности.

В настоящее время в столице установлено 484 парковочных пункта для средств микромобильности. По мере роста спроса количество парковочных пунктов увеличивается. До внимания участников было доведено, что на других прилегающих улицах также планируется проложить полосы микромобильности и соединить сеть вокруг станции метро "Эльмляр Академиясы" с сетью в центральной части города.

В рамках мероприятия представители службы проката велосипедов "Apar" организовали для участников тренинг о правилах безопасной езды на велосипеде в городских условиях и пользования полосами движения.