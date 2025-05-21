Первая азербайджанская альпинистка, покорившая Эверест, вернулась на родину

Вафа Мусаева, первая женщина-альпинист из Азербайджана, покорившая Эверест, вернулась на родину.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в Международном аэропорту Гейдара Алиева ее встретили родственники и представители СМИ.

Вафа Мусаева рассказала, что думала о покорении Эвереста восемь лет и очень серьезно готовилась к этому в течение последних двух лет. Ей потребовалось 35 дней, чтобы покорить Эверест. Она также рассказала о своих впечатлениях и опыте накануне покорения вершины. По словам Вафы Мусаевой, ей было немного страшно, но она справилась.

Альпинистка, покорившая Эверест, спустилась в лагерь, расположенный на высоте 7900-8000 метров. После этого она решила покорить вторую вершину. Таким образом, она поднялась на вершину горы Лхоцзе высотой 8516 м, покорив высоту более 8000 м во второй раз за три дня.

Альпинистка подчеркнула, что семья и близкие поддерживали ее в путешествии к покорению этой вершины.