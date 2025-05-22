Взрыв в жилом доме в Мингячевире - ВИДЕО
В Мингячевире, на территории второго переулка Гюнешли, произошёл взрыв в частном доме.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), передаёт Day.Az.
Информация о происшествии поступила на горячую линию "112". На место незамедлительно выехали экстренные службы МЧС.
По прибытии было установлено, что взрыв произошёл в жилом доме, состоящем из четырёх комнат, общей площадью 88 квадратных метров. Возгорания не последовало.
Сотрудники МЧС оперативно приняли необходимые меры безопасности. В настоящее время ведётся расследование причин инцидента соответствующими структурами.
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