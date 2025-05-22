Массовое отравление донером в Нахчыване

В Нахчыване от донера отравились 7 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 21 мая в Центр инфекционных болезней Нахчыванской АР с подозрением на отравление поступили 7 человек.

Врач Центра Назмин Аллахвердиева сказала, что они поступили с жалобами на тошноту, рвоту, диарею, боли в животе и общее недомогание, состояние было оценено как средней тяжести. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.

Во время расследований стало известно, что причиной отравления стали донер и шаурма.

В Агентстве продовольственной безопасности республики сообщили, что случаи пищевого отравления были зафиксированы в объектах общепита города - на просп. Гейдара Алиева.

Сотрудники Агентства взяли образцы с подозреваемых продуктов, расследование продолжается.