В США рассказали о крупнейшем в истории авиаударе с авианосца

Истребители ВМС США нанесли крупнейший за всю историю авиаудар с авианосца, сбросив на позиции террористов более 56 тыс. кг боеприпасов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом сообщил исполняющий обязанности начальника военно-морских операций ВМС США Джеймс Килби.

"Авианосец ВМС США Harry Truman и его ударная группа нанесли крупнейший в истории авиаудар - 125 000 фунтов - с одного авианосца по Сомали", - цитирует портал адмирала Килби.

Представитель министерства обороны пояснил изданию, что операция - единичный бомбардировочный заход с участием около 16 самолетов F/A-18 Super Hornet - была проведена 1 февраля в Красном море.

Командование ВС США в Африке сообщало, что авиаудары были направлены на высшее руководство ИГИЛ (организация запрещена в России) в ряде пещерных комплексов.

Ранее в США вновь испытали баллистическую ракету Minuteman III.