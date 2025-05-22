Трагический инцидент на борту рейса Сургут-Баку

Во время приземления самолета в бакинском аэропорту скончался пассажир.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, гражданка Российской Федерации Рахманова Эсмира Малик гызы, страдавшая онкологическим заболеванием, скончалась во время приземления самолета рейса Сургут-Баку.

Согласно информации, причиной смерти стало ухудшение состояния Рахмановой из-за болезни.

По факту проводится расследование.

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