Вышел в свет первый в 2025 году выпуск журнала Voice of Asia: CICA Digest - официального печатного органа Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), председателем которого является Азербайджанская Республика.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

В выпуске подробно освещается видение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева относительно стратегических приоритетов в рамках председательства в СВМДА. В журнале отражены основные стратегические цели Президента Азербайджанской Республики в таких направлениях, как содействие панъазиатскому диалогу, институциональные инновации и устойчивое региональное развитие. Исходя из этих стратегических рамок, подчеркивается значимость цифрового развития, межкультурного диалога, защиты окружающей среды, активного участия молодежи и разминирования в постконфликтный период как важного аспекта восстановления и стабильности.

В предисловии к изданию министр иностранных дел Джейхун Байрамов изложил инициативы Азербайджана по институциональному развитию СВМДА и его превращению в международную организацию, в том числе стратегические приоритеты, опирающиеся на тему "Более сильное СВМДА: взаимосвязанность, цифровизация и устойчивый рост в Азии".

В издании также предоставлена информация о первом заседании Координационного совета Партнерской сети ведущих университетов (PNLU) - инициативы СВМДА в сфере науки и образования. Отмечается, что данная новая платформа, на которой председательствует Университет АДА, нацелена на укрепление сотрудничества между молодежью и научными кругами.

Также отведено место первому заседанию правления Делового совета СВМДА за 2025 год, проведенному в рамках председательства Азербайджана. Отмечается, что на заседании обсуждались вопросы, связанные с заседанием Делового совета СВМДА, проведением бизнес-форума и выставки продукции малого и среднего бизнеса (МСБ), также в центре внимания находились такие темы, как развитие МСБ, экономическая активность женщин и переход к зеленой экономике.

В издании приводится обширная информация о состоявшемся в Баку первом заседании Комитета старших должностных лиц СВМДА. На этом заседании приоритеты председательства Азербайджана были поддержаны государствами-членами, принят План работы Форума аналитических центров СВМДА на 2025 год, выдвинуты инициативы по учреждению Женского совета СВМДА и должности второго заместителя генерального секретаря.

Журнал также информирует о состоявшейся в Астане встрече с послами государств-членов СВМДА. В ходе встречи были представлены основные цели председательства Азербайджана - укрепление международного правового статуса организации, подготовка к принятию Устава СВМДА и вопросы институционального развития.

На обложке журнала отражена информация о продвижении туристического потенциала нашей страны.

С журналом можно ознакомиться по следующей ссылке:

https://www.s-cica.org/digiest/digiest2025-1eng.pdf