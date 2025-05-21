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Сборная Азербайджана по мини-футболу начала чемпионат мира с ничьей

Сборная Азербайджана по мини-футболу провела первый матч на проходящем в Баку чемпионате мира. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подопечные Эльшада Гулиева, выступающие в группе A, встретились с командой Бахрейна. Встреча завершилась вничью - 1:1. Мяч в составе азербайджанской сборной забил Мирмехди Рзаев.