Увеличено количество сотрудников Аппарата министерства здравоохранения Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно указу, численность сотрудников Аппарата министерства здравоохранения увеличена со 130 до 138 человек.