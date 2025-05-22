https://news.day.az/officialchronicle/1754773.html Увеличено количество сотрудников Аппарата министерства здравоохранения Азербайджана - УКАЗ Увеличено количество сотрудников Аппарата министерства здравоохранения Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Согласно указу, численность сотрудников Аппарата министерства здравоохранения увеличена со 130 до 138 человек.
Увеличено количество сотрудников Аппарата министерства здравоохранения Азербайджана - УКАЗ
Увеличено количество сотрудников Аппарата министерства здравоохранения Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Согласно указу, численность сотрудников Аппарата министерства здравоохранения увеличена со 130 до 138 человек.
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