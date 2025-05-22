https://news.day.az/incident/1754635.html В Китае обрушилась кровля древней башни - ВИДЕО Архитектурная жемчужина династии Мин, Барабанная башня Фэнъян в Китае частично обрушилась всего через год после ее реставрации. Как сообщает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Хотя обошлось без пострадавших, инцидент вызвал возмущение в социальных сетях из-за очевидно низкого качества реставрационных работ.
В Китае обрушилась кровля древней башни - ВИДЕО
Архитектурная жемчужина династии Мин, Барабанная башня Фэнъян в Китае частично обрушилась всего через год после ее реставрации.
Как сообщает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Хотя обошлось без пострадавших, инцидент вызвал возмущение в социальных сетях из-за очевидно низкого качества реставрационных работ.
Эта башня, построенная в 1375 году во время правления императора Хунву, была одним из самых представительных сооружений той эпохи в провинции Аньхой, Китай.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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