В Китае обрушилась кровля древней башни

Архитектурная жемчужина династии Мин, Барабанная башня Фэнъян в Китае частично обрушилась всего через год после ее реставрации.

Как сообщает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Хотя обошлось без пострадавших, инцидент вызвал возмущение в социальных сетях из-за очевидно низкого качества реставрационных работ.

Эта башня, построенная в 1375 году во время правления императора Хунву, была одним из самых представительных сооружений той эпохи в провинции Аньхой, Китай.

Представляем вашему вниманию данное видео: