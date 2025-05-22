Говорит и смешит "Арцрун в юбке": мадам Бадалян не считает Ереван частью Армении?

Автор: Акпер Гасанов

Пресс-секретарю МИД Армении Ани Бадалян остается только посочувствовать. Ей регулярно приходится делать поистине анекдотические заявления. Понятное дело, что за то ей и платят. Но, в конце концов, и позорно известному Арцруну Ованнисяну в МО Армении платили за то, чтобы он врал в ходе 44-дневной войны без остановки. В итоге, он придумал "выход" из этой ситуации.

Да, как мы помним, Ованнисян принялся утверждать, что армянская армия не позорно бежала с поля боя, а "совершила тактическое отступление". Арцрун мог бы и дальше зайти, назвав 12.000 армянских дезертиров кем-то вроде "спринтеров". Но этого не произошло. При этом, в лице Ани Бадалян Армения получила продолжателя его дела. И вот, сегодня "Арцрун в юбке" озвучила очередной , спущенный ей "сверху" бред.

Как известно, в Анкаре международная конференция на тему "Возвращение в Западный Азербайджан как важное условие верховенства прав человека". Это и не удивительно. Ведь, тема возвращения азербайджанцев на их исторические земли в Западном Азербайджане - регионе, который сегодня находится в составе Армении, -- всегда была важной и политически чувствительной.

"В Западном Азербайджане - на территории Армении в 1918-1921, 1948-1953 и 1987-1991 годах проводилась системная и тотальная этническая чистка. Таким образом, в Армении не осталось ни одного азербайджанца. Эта этническая чистка стала большой гуманитарной трагедией. В то же время она послужила такой вероломной геополитической цели, как разорвать сухопутную связь между основной частью Азербайджана и его неотъемлемой частью - Нахчываном, отобрав Западный Зангезур у Азербайджана и передав его Армении в 1920 году", - заявил в обращении к участникам конференции в Анкаре Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Все, сказанное главой нашего государства, является правдой. Словно предвидя примитивную и лживую "аргументацию" армянской стороны, глава нашего государства также отметил: "Хотел бы особо подчеркнуть, что желание западных азербайджанцев вернуться не означает выдвижение территориальных претензий к Армении, которая должна отказаться от попыток представить это желание в таком свете".

И что вы думаете? Выставленное в качестве средства одноразового информационного использования издание "Арменпресс", поинтересовалось у мадам Бадалян, как следует реагировать на обоснованные заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"На территории Республики Армения нет "западного Азербайджана", "западный Азербайджан" - это западные районы Азербайджанской Республики", - отчеканила она.

Я прекрасно понимаю, что МИД Армении возглавляет персонаж по фамилии Мирзоян, который вполне мог до сих пор не отойти от побоев, нанесенных ему толпой недовольных сограждан после окончания 44-дневной войны. Но, как-то нелепо слышать такое от пресс-секретаря МИД страны, в преамбуле к Конституции которой содержаться территориальные претензии к Турции и Азербайджану.

Да и гора Агры-даг (Арарат) на гербе Армении красуется. Причем, согласно объяснениям армянской стороны, расположенная на территории Турции гора "символизируя армянскую нацию и национальное самосознание". Если самосознание армянской нации сформировано на базе мифов и легенд, перерастающих в территориальные претензии к соседним государствам - то, это их, армянской стороны, проблемы. Мы им не доктора.

При этом совершенно очевидно, что отрицание термина "Западный Азербайджан" не отменяет ни существования многовекового присутствия азербайджанцев на этой территории, ни трагедии их массового изгнания в XX веке. Более того, попытка выдать это за несуществующую конструкцию - проявление политического инфантилизма и нежелания признавать очевидные исторические факты.

Понятие "Западный Азербайджан" в Азербайджане обозначает историческую родину сотен тысяч азербайджанцев, которые проживали на территории, входящей ныне в состав Армении. Такие города, как Иреван (нынешний Ереван), Зангезур, Гёкча (озеро Севан) и многие другие были частью исторического и этнокультурного ландшафта Азербайджана. Эти земли не стали азербайджанскими по чьей-то прихоти - они были таковыми столетиями до насильственных депортаций, особенно в советский период и в годы армяно-азербайджанского конфликта.

Если же Ани Бадалян хочет сказать, что город Ереван и озеро Севан больше не являются частью современной Армении, то она могла бы озвучить свою позицию более внятно. Пока же мы констатируем, что подобные заявления от дамы из МИД Армении - это не просто отрицание прошлого, но и отказ от поиска путей к устойчивому миру. В то время как Азербайджан настаивает на возвращении вынужденных переселенцев и восстановлении исторической справедливости, Армения предпочитает закрыть глаза на собственное прошлое. Это ставит под сомнение искренность её заявлений о готовности к мирному сосуществованию и компромиссу.