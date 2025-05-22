Талат Меджидов награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени

За многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе Азербайджана Талат Таир оглу Меджидов награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.