https://news.day.az/officialchronicle/1754772.html Талат Меджидов награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени - Распоряжение За многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе Азербайджана Талат Таир оглу Меджидов награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
Талат Меджидов награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени - Распоряжение
За многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе Азербайджана Талат Таир оглу Меджидов награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре