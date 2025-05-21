В США накрыли крупную армянскую преступную группировку

В США арестовали 13 человек, которых подозревают в участии в крупной армянской организованной преступной группировке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, обвинения включают попытку убийства, похищение, незаконное хранение оружия, а также мошенничество в банковской и электронной сферах. Кроме того, группировка подозревается в краже грузов на сумму свыше 80 миллионов долларов.

Правоохранительные органы провели обыски в доме на Каберне-Корт в районе Сан-Вэлли (Лос-Анджелес), а также на других объектах в Южной Калифорнии и Флориде. По информации прокуратуры США, в результате преступных действий группы у компании Amazon было похищено товаров на сумму 83 миллиона долларов.

Отмечается, что эта международная преступная сеть нанесла серьёзный вред общественной безопасности, а также нарушила законную торговлю и цепочки поставок.

Во время рейда правоохранители изъяли около 100 тысяч долларов наличными, три бронированных автомобиля и 14 единиц огнестрельного оружия.

По данным Eyewitness News, армянская преступная группировка, превратила округ Лос-Анджелес в центр своей деятельности на территории США. Участники группировки занимались схемой мошенничества с кредитными картами: они оформляли платежи через фиктивные компании и выводили деньги, прежде чем компании успевали оспорить операции.

Полиция продолжает поиски ещё одного подозреваемого, связанного с этой преступной организацией.

Прокуратура предупреждает, что в случае признания вины арестованным грозит наказание от десяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.