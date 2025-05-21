На неформальном саммите глав государств Организации тюркских государств подписана Декларация

21 мая на состоявшемся в столице Венгрии Будапеште неформальном саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) была подписана Декларация.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Декларация, подписанная Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и генеральным секретарем ОТГ Кубанычбеком Омуралиевым, состоит из 71 пункта.

Подчеркнув важный вклад тюркских народов в мировую цивилизацию на протяжении всей истории, в том числе их непреходящее наследие в культурном и политическом формировании Европы и Азии, а также значимую роль тюркских государств в политическом, экономическом и социальном прогрессе в современном мире, их влияние на региональный и глобальный мир и безопасность, главы государств еще раз подтвердили непоколебимую приверженность ОТГ принципам, целям и духу исторического Нахчыванского соглашения, заложившего институциональную основу организации.

Высоко оценив политические, экономические, экологические, социальные и культурные достижения тюркских государств, повысившие их роль в регионе и за его пределами, президенты признали "Хартию тюркского мира" как основное выражение общей культуры, обычаев и традиций, языка и истории тюркских народов и консолидирующие рамки для укрепления их общей тюркской идентичности.

В Декларации высоко оцениваются председательство Кыргызской Республики и решимость Венгрии и далее укреплять многогранное сотрудничество между государствами-членами ОТГ, особо подчеркивается большое значение, придаваемое неформальному саммиту ОТГ, который впервые в истории проведен страной-наблюдателем Венгрией.

Стороны выразили решимость и далее укреплять солидарность, сотрудничество и координацию во всех областях, используя большой потенциал и возможности тюркских государств, приветствовали весомый вклад Венгрии, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра в деятельность организации в качестве наблюдателей. Одновременно отмечена необходимость достижения взаимоприемлемого и жизнеспособного решения кипрского вопроса путем переговоров.

Доводится до внимания важность предотвращения любых действий и угроз, направленных на нарушение единства и солидарности государств-членов.

Члены Организации еще раз подтвердили свою приверженность продолжению совместных усилий в борьбе с терроризмом и всеми формами транснациональной организованной преступности, финансированием терроризма и киберпреступностью, создающими угрозы и вызовы миру и безопасности в регионе и за его пределами. В этом контексте высоко оценена конструктивная роль Турции в деле установления безопасности и стабильности в Сирии на основе ее территориальной целостности и единства и снятии введенных против нее санкций.

Выражена глубокая обеспокоенность катастрофической гуманитарной ситуацией в Газе, еще раз подтверждена поддержка переговоров, направленных на окончательное и всеобъемлющее прекращение огня, освобождение заложников, заключенных и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в Газу. Отмечена необходимость двухгосударственного варианта решения израильско-палестинского конфликта согласно соответствующим резолюциям ООН. Также приветствуется создание Рабочей группы ОТГ по вопросам, связанным с Афганистаном.

Вновь заявлено о намерении расширить продуктивное многостороннее сотрудничество в сфере оборонной промышленности в рамках ОТГ и соответствующим органам государств-членов поручено активизировать свои усилия в этом направлении.

Напоминается об обязательстве координировать усилия на международных площадках в целях продолжения сотрудничества в борьбе со всеми формами расизма, дискриминации, ксенофобии, исламофобии, языка вражды и дезинформации.

Высоко оценивается успех "Бакинского процесса" как флагманской инициативы в продвижении межкультурного диалога в глобальном масштабе, приветствуется постоянное лидерство Азербайджана в этом направлении, выражается поддержка организации VII Всемирного форума по межкультурному диалогу, который состоится в 2026 году.

Поддерживается предложение о значительном увеличении бюджета Секретариата Организации тюркских государств, подчеркивается важность начала проектной деятельности Тюркского инвестиционного фонда, созданного в качестве первого совместного финансового института ОТГ.

Руководствуясь принципами "Тюркского Зеленого видения", еще раз подтверждается приверженность устойчивому зеленому развитию в деле борьбы с изменением климата и в сфере охраны окружающей среды, отмечается важность содействия развитию оборудования и технологий зеленой энергии, климатоустойчивой инфраструктуры, энергоэффективности и рационального управления отходами.

Высоко оцениваются успешное проведение Азербайджаном в ноябре 2024 года 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата, в том числе ее главный результат - Бакинский пакт о климатическом единстве, а также инициативы, реализованные им в рамках председательства на COP29.

Отмечена важность развития коридоров зеленой энергетики вдоль всего региона, приветствуются прогресс в реализации проектов по выработке и передаче зеленой энергии, вступление в силу Соглашения между правительствами государств-членов Организации о создании упрощенного таможенного коридора.

В Декларации содержится призыв к поощрению укрепления сотрудничества ОТГ с соответствующими международными организациями, а также, при возможности, к более тесной координации и поддержке кандидатур, резолюций, заявлений и других основанных на общих интересах инициатив друг друга в рамках международных организаций, в том числе кандидатуры Кыргызстана на членство в Совете Безопасности ООН на 2027-2028 годы и ECOSOC на 2028-2030 годы.

Приветствуются кандидатура Узбекистана на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2035-2036 годы и Исполнительном совете ЮНЕСКО на 2027-2031 годы, кандидатура Казахстана на пост председателя 86-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на 2031-2032 годы, Совета Безопасности ООН на 2039-2040 годы и Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2027-2031 годы, кандидатура Турции на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2037-2038 годы, Исполнительном совете ЮНЕСКО на 2025-2029 годы и ECOSOC на 2026-2028 годы, кандидатура Азербайджана на членство в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО на 2025-2029 годы и Исполнительном совете UN-HABİTAT на те же годы.

Высоко оценивается присуждение всемирно известному ученому, лауреату Нобелевской премии профессору Азизу Санджару международной премии имени Алишера Навои Организации тюркских государств "За вклад в единство тюркского мира".

Выражается намерение государств-членов и далее расширять и структурировать сотрудничество по молодежным вопросам в качестве важного элемента укрепления культурных и гуманитарных связей, нацеленных на содействие взаимопониманию, солидарности и общему будущему тюркских государств, высоко оцениваются передовые достижения программ обмена в молодежной и спортивной сферах в рамках ОТГ, а также объявление по инициативе ТЮРКСОЙ города Актау Казахстана "Культурной столицей тюркского мира" на 2025 год. В то же время поддерживается обращение Узбекистана на членство в Фонде тюркской культуры и наследия.

В документе подчеркивается важность защиты культурного наследия во время вооруженных конфликтов, высоко оцениваются усилия тюркских государств по восстановлению культурного наследия после конфликтов.

Выражена транскультурная суть Новруза, выступающего в качестве межкультурного моста и символа общечеловеческих ценностей, вновь подчеркивается решимость передавать глубокое богатство тюркской культуры и общие ценности тюркских народов будущим поколениям, Секретариату поручается по инициативе Азербайджана и государств-членов ОТГ, а также Президента Турции отмечать Новруз байрамы в рамках Организации.

Высоко оценивается готовность Азербайджана принять 12-й Саммит ОТГ в 2025 году.

Также подчеркивается важность принятия Совместного заявления по Афганистану.

Главы государств-членов ОТГ выразили благодарность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за его вклад в солидарность и благополучие тюркского мира, а также за проведение неформального Саммита организации в Будапеште и искреннее гостеприимство венгерского правительства и народа.

Декларация подписана на азербайджанском, казахском, кыргызском, турецком и узбекском языках.