Министр иностранных дела Армении Арарат Мирзоян вновь обвинил Россию в том, что она якобы не выполнила "свои обязательства".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, это обвинение Мирзоян озвучил на пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Эти события стали краеугольным камнем для будущих событий. Мы проинформировали об этом наших союзников, дальнейшие действия которых нас не удовлетворили, и в следующем месяце в Праге стороны подтвердили признание границ друг друга Алма-Атинской декларацией.

Что касается нашей позиции по карабахскому вопросу, то она уже много лет не расходится с нашими партнерами, в частности, Россия на самом высоком уровне подчеркивает принадлежность Карабаха Азербайджану.

Мы не оспариваем эту реальность, мы признаем территориальную целостность Азербайджана", - сказал армянский министр.

Армения снова жалуется, что ей все должны - сначала бежит в Европу с протянутой рукой, а потом упрекает Россию за "неисполненные обещания". Ереван выбирает удобную тактику: подлизывается к Западу и упрекает Москву. Армения мастерски совмещает роль вечно обиженного и просящего.

Армения снова жалуется, что ей все должны - сначала с протянутой рукой бежит в Европу, а потом с видом обиженного ребёнка упрекает Россию. Этот сценарий уже не раз повторялся, превращаясь в привычную игру с двойными стандартами и постоянным поиском удобных оправданий.