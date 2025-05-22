Исламский банк развития заявил о новой стратегии на 2026-2035 годы

Новая стратегия IsDB призвана усилить роль Банка как надёжного партнёра для стран Юга.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Группы Исламского банка развития доктор Мухаммад Аль-Джассер в ходе пресс-конференции по итогам Ежегодной встречи Банка в Алжире.

Он отметил, что в рамках недели состоялся ряд мероприятий высокого уровня, включая Форум частного сектора и более десяти сопутствующих сессий с участием ведущих экспертов, академиков и специалистов в области устойчивого развития.

"Мы организовали множество ключевых мероприятий, среди которых - Форум частного сектора и свыше десяти тематических сессий, в которых приняли участие лидеры мнений, академики и специалисты в области развития", - добавил он.

Как отметил президент Банка, по данным организаторов, участие в заседаниях приняли более 4 тысяч человек, представляющих 89 стран и 70 международных организаций.

"Эти мероприятия стали важной площадкой для открытого диалога, установления стратегических партнёрств и продвижения инновационного сотрудничества как в государственном, так и в частном секторе", - подчеркнул Аль-Джассер.

Он добавил, что Исламский банк развития оказывает влияние на жизни почти четверти населения Земли, и его сила заключается в уникальной идентичности, основанной на ценностях исламской солидарности, справедливости и взаимного доверия.

"Мы - банк развития на Юге и для Юга. Наша сила - в нашей идентичности, в наших исламских ценностях, таких как солидарность, справедливость и доверие", - подчеркнул он.

Аль-Джассер добавил, что в рамках собраний в Алжире Совет управляющих утвердил новую стратегическую рамку развития IsDB на период 2026-2035 годов.

"Утверждённая стратегия призвана усилить роль IsDB как надёжного партнёра для стран Юга в период глобальной нестабильности и перехода к устойчивому развитию. Мы начинаем с того места, где завершают наши государства - не раньше, а именно после них, исходя из их конкретных нужд", - пояснил он.

Аль-Джассер также обратил внимание на вызовы настоящего: "Сегодняшняя картина мирового развития претерпевает глубокие изменения - от геополитической напряжённости и экономической фрагментации до цифровых преобразований и климатических вызовов. Это требует срочных реформ, учитывающих реалии развивающихся стран, которые ищут новые модели развития".

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