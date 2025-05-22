В Турции прошло мероприятие, посвященное Зейналабдину Тагиеву

В одном из ведущих вузов Турции - анкарском Университете Гази в четверг, 22 мая, состоялось памятное мероприятие, посвященное известному азербайджанскому промышленнику и меценату начала XX века Зейналабдину Тагиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, организаторами мероприятия выступили Центр исследований и прикладных инициатив тюркского мира при Университете Гази, Фонд стратегических и политических исследований Турции (TÜRPAV), азербайджанское Общество социальной поддержки и культуры AZAFLI, ряд объединений азербайджанских студентов в братской стране. Поддержку инициативе оказали ректорат анкарского вуза и Управление по делам диаспоры и соотечественников за рубежом Турции (YTB).

Мероприятие открыли глава общества AZAFLI, адвокат Арзуман Азафлы и руководитель Центра исследований и прикладных инициатив тюркского мира при Университете гази профессор Бюлент Аксой. Они рассказали о жизнедеятельности Зейналабдина Тагиева, всесторонней поддержке меценатом образования, культуры и прессы в своей стране.

Профессор Б.Аксой, в частности, напомнил, что З.Тагиев оказывал помощь не только жителям Азербайджана, но и мусульманам в различных странах мира, в том числе в Османском государстве, передавал книги османским библиотекам.

Далее состоялись панельные выступления с участием преподавателей ряда турецких вузов - профессора Университета Карабюк Али Аскера и профессора Анкарского университета социальных наук Гияса Шукюроглу. Модератором выступил глава TÜRPAV Синан Демиртюрк.

Участники обсуждений отметили значимость пропаганды наследия видных сынов Азербайджана и Турции, стремящихся к просвещению своего народа, развитию в молодом поколении чувства патриотизма.

Была выражена надежда на увеличение в Турции числа научных работ, посвященных выдающимся благотворителям, подобным З.Тагиеву.

Один из организаторов мероприятия профессор Университета Карабюк Али Аскер подчеркнул значимость всестороннего информирования турецкой общественности о жизненном пути известных деятелей и меценатов Азербайджана.

"Личность Зейналабдина Тагиева спустя десятилетия остается примером патриотизма, истинной интеллигентности. Промышленник стремился оказать безвозмездную помощь всем, кто оказывался в беде, реализовал многочисленные проекты, открыл гимназию для девочек, добился решения проблемы водоснабжения Баку, стимулировал образование на родном языке", - перечислил Али Аскер.

Он напомнил и о поддержке предпринимателем театрального искусства в Азербайджане. "Такие личности, как Тагиев - предмет гордости каждого народа. Хотелось бы, чтобы столь значимых личностей в истории тюркских народов было как можно больше", - подчеркнул профессор.

Мероприятие завершилось музыкальной программой и театральным представлением памяти Зейналабдина Тагиева. В качестве актеров на сцену вышли азербайджанские студенты, обучающиеся в различных университетах Турции.

Ранее мы сообщали, что азербайджанский актер удостоен двух призов в Казахстане.