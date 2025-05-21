https://news.day.az/officialchronicle/1754611.html В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры визита главы государства в Венгрию - ВИДЕО В аккаунтах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Венгрию. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Венгрию (20-21.05.2025)".
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры визита главы государства в Венгрию - ВИДЕО
В аккаунтах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Венгрию.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Венгрию (20-21.05.2025)".
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