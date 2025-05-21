В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры визита главы государства в Венгрию

В аккаунтах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Венгрию.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Венгрию (20-21.05.2025)".