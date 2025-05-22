Стало известно место и время матча между командами Азербайджана и Беларуси

Молодежная сборная Азербайджана (U-21) проведет товарищеский матч с командой Беларуси.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АФФА, игра состоится 4 июня на стадионе города Барановичи.

Начало матча - в 19:00 по местному времени (20:00 по Баку).

Азербайджанская команда отправится в Минск 2 июня в рамках второго этапа учебно-тренировочного сбора.

В рамках подготовки национальная команда U-21 также проведет еще одну игру - 8 июня в Сумгайыте состоится матч против сверстников из Черногории.

Ранее сообщалось, что английский "Тоттенхэм" одержал победу над клубом "Манчестер Юнайтед" и выиграл Лигу Европы сезона-2024/2025.