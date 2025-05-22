https://news.day.az/sport/1754784.html Стало известно место и время матча между командами Азербайджана и Беларуси Молодежная сборная Азербайджана (U-21) проведет товарищеский матч с командой Беларуси. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АФФА, игра состоится 4 июня на стадионе города Барановичи. Начало матча - в 19:00 по местному времени (20:00 по Баку).
Стало известно место и время матча между командами Азербайджана и Беларуси
Молодежная сборная Азербайджана (U-21) проведет товарищеский матч с командой Беларуси.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АФФА, игра состоится 4 июня на стадионе города Барановичи.
Начало матча - в 19:00 по местному времени (20:00 по Баку).
Азербайджанская команда отправится в Минск 2 июня в рамках второго этапа учебно-тренировочного сбора.
В рамках подготовки национальная команда U-21 также проведет еще одну игру - 8 июня в Сумгайыте состоится матч против сверстников из Черногории.
Ранее сообщалось, что английский "Тоттенхэм" одержал победу над клубом "Манчестер Юнайтед" и выиграл Лигу Европы сезона-2024/2025.
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