«Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы

Английский "Тоттенхэм" одержал победу над клубом "Манчестер Юнайтед" и выиграл Лигу Европы сезона-2024/2025.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Ленту.Ru", встреча прошла в испанском Бильбао на стадионе "Сан-Мамес" и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте забил полузащитник Бреннан Джонсон.

Последний раз "Тоттенхэм" побеждал в еврокубке в 1984 году, когда взял Кубок УЕФА. "Манчестер Юнайтед" выигрывал Лигу Европы в сезоне-2016/2017.

В прошлом сезоне итальянская "Аталанта" выиграла Лигу Европы и впервые в своей истории завоевала еврокубок. В решающем матче команда оказалась сильнее немецкого "Байера".