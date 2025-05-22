В США одобрили передачу Трампу самолета от монаршей семьи Катара

Пентагон официально одобрил передачу самолета Boeing 747-8 от Катара стоимостью почти $400 млн президенту США Дональду Трампу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл.

"Министр обороны принял Boeing 747-8 от Катара в соответствии со всеми федеральными правилами и нормами", - приводит газета The New York Times слова Парнелла. - Министерство начнет работу над обеспечением надлежащих мер безопасности и над соответствием требованиям к функциональности самолета".

11 мая телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что Катар планирует подарить Трампу Boeing 747-8 ориентировочной стоимостью $400 млн. Он может стать одним из самых дорогих подарков, когда-либо полученных США от иностранных государств. Как заявил телеканалу ABC News спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, передача Катаром самолета для Трампа абсолютно законна, сделка была проверена юрисконсультом Белого дома и Министерством юстиции США.

Ранее премьер Катара объяснил подарок Трампу в виде самолета.